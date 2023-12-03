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Участник "Мемориала Гашимова-2023" стал последним на Кубке Синкфилда

Шахматы
Новости
3 Декабря 2023 09:38
Участник "Мемориала Гашимова-2023" стал последним на Кубке Синкфилда

В Сент-Луисе завершился Кубок Синкфилда, являющийся этапом серии «Grand Chess Tour».

Как сообщает İdman.biz, несмотря на то, что в нем не участвовали азербайджанские шахматисты, в турнире выступал один гроссмейстер, который вскоре приедет в нашу страну. Речь о Рихарде Раппорте, приглашенном на «Мемориал Вугара Гашимова», который на сей раз состоится 8-11 декабря в Габале.

По итогам восьми туров румынский гроссмейстер занял последнее месте в Кубке Синкфилда, набрав 2,5 очка. Победа одержал Фабиано Каруана (5,5), второе место занял Леньер Домингес (5), а тройку замкнул Уэсли Со (4,5).

Напомним, что Мемориале Гашимова также выступят Сантош Видит Гуджарати, Арджун Эригаиси (оба Индия), Йорден Ван Форест (Нидерланды), Борис Гельфанд (Израиль), а хозяева доски будут представлены Теймуром Раджабовым, Шахрияром Мамедъяровым, Ниджатом Абасовым, Рауфом Мамедовым и Айдыном Сулейманлы.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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