Ляман Гаджиева выиграла чемпионат страны по рапиду и блицу

В Бакинском шахматном клубе завершился чемпионат Азербайджана по рапиду и блицу среди женщин.

Как сообщает İdman.biz, по итогам соревнования в обоих зачетах победу одержала Ляман Гаджиева, набравшая 14 очков. Второе место заняла Аян Аллахвердиева (13,5), на полбалла от нее отстали Туркан Мамедъярова и Хаяла Абдулла, поделившие 3-4 места. Но дополнительным коэффициентам третьей стала Туркан.

Призовой фонд состязания составил 3000 манатов и носил отборочный характер к чемпионату мира по быстрым шахматам, который пройдет в конце года в Самарканде.

Ниджат Закиев

İdman.biz