Эригаиси заменит Дуду на Мемориале Вугара Гашимова

В составе участников Мемориала Вугара Гашимова, который пройдет 8-11 в Габале, произошло одно изменение.

Как сообщает İdman.biz, в нем не сможет принять участие победитель Кубка мира-2021 Ян-Кшиштоф Дуда. Польский гроссмейстер отправил в Оргкомитет турнира уведомление, сославшись на проблемы со здоровьем. Дуду заменит индийский шахматист Арджун Эригаиси, который впервые примет участие на Мемориале Гашимова.

Напомним, что в соревновании также выступят Сантош Видит Гуджарати, (Индия), Рихард Раппорт (Румыния), Йорден Ван Форест (Нидерланды), Борис Гельфанд (Израиль), а хозяева доски будут представлены Теймуром Раджабовым, Шахрияром Мамедъяровым, Ниджатом Абасовым, Рауфом Мамедовым и Айдыном Сулейманлы.

Ниджат Закиев

İdman.biz