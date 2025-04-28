Подписано соглашение о сотрудничестве между шахматными федерациями Азербайджана и Турции

Подписано соглашение о сотрудничестве между шахматной федерацией Азербайджана (AHF) и шахматной федерацией Турции (TSF).

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии приняли участие президент AHF Махир Мамедов, президент THF Фетхи Апайдин и президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Соглашение предусматривает реализацию различных проектов, направленных на развитие шахмат, участие национальных сборных в совместных сборах, тренировочные лагеря для судей и другие вопросы.

Айтадж Сахяд

İdman.biz