Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде победили в рапиде на "Битве чемпионов"

В Баку завершились рапид-партии турнира "Битва чемпионов" по шахматам.

Как сообщает İdman.biz, сегодня были сыграны ещё три тура.

В мужском соревновании чемпион Азербайджана Рауф Мамедов одержал победу над чемпионом мира ФИДЕ Рустамом Касымджановым из Узбекистана. Мамедов, захвативший лидерство после первых трёх туров, в общей сложности выиграл матч со счётом 4:2.

В женском противостоянии чемпионка Азербайджана Гюнай Мамедзаде сыграла против чемпионки мира и Европы Антоанеты Стефановой из Болгарии. Все три сегодняшние партии завершились вничью, что позволило Гюнай, лидировавшей с первого дня, добиться итоговой победы со счётом 3,5:2,5.

Отметим, что завтра состоится блиц-турнир из 10 туров, а окончательные победители определятся по сумме результатов в рапиде и блице.

İdman.biz