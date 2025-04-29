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Состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации шахмат Азербайджана - ФОТО

Шахматы
Новости
29 Апреля 2025 11:17
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Состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации шахмат Азербайджана - ФОТО

Состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации шахмат Азербайджана (ФША).

Как сообщили İdman.biz в пресс-службе ФША, во встрече, состоявшейся в Национальном музее ковра, приняли участие президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, официальный представитель ФИДЕ, двукратный чемпион мира, победитель Всемирной шахматной олимпиады Чжу Чэнь и президент Турецкой шахматной федерации Фетхи Апайдин.

Выступая на заседании Исполнительного комитета, президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов поблагодарил гостей за участие в церемонии открытия Baku Open - 2025. Он заявил, что будет проведена важная работа по расширению сотрудничества возглавляемой им организации с ФИДЕ и Турецкой шахматной федерацией. Была подчеркнута важность высокой организации региональных соревнований в рамках «Азербайджанского шахматного тура», который в этом году проводится впервые.

Президент ФША вручил памятный подарок двукратной чемпионке мира и победительнице Всемирной шахматной олимпиады Чжу Чэнь.

На заседании Исполнительного комитета состоялись обсуждения по поводу отчетно-выборной конференции ФША.

İdman.biz

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