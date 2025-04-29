Baku Open набирает ход: пары второго тура

Сегодня на шахматном фестивале Baku Open будут сыграны партии второго тура.

Как передает İdman.biz, в центральной встрече турнира А чемпион Европы Александар Инджич (Сербия) встретится с азербайджанским шахматистом Хазаром Бабазаде.

Ниже приводим наиболее интересные пары второго тура:



Александр Инджич (Сербия) – Хазар Бабазаде

Айдын Сулейманлы – Давид Ахмедов (ФИДЕ)

Г.Харшавардан (Индия) – Баадур Джобава (Грузия)

Магомед Мурадлы – Ряван Алиев

Жингун Ксю (Китай) – Мисратдин Искендеров

Мурад Ибрагимли – Вахап Санал (Турция)



Призовой фонд Baku Open составляет 55 тысяч долларов. В нем принимают участие около 700 шахматистов из 16-ти стран.



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