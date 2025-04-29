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Второй день "Битвы чемпионов" в Баку

Шахматы
Новости
29 Апреля 2025 13:50
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Второй день "Битвы чемпионов" в Баку

В Азербайджанском национальном музее ковра продолжается шахматный турнир «Битва чемпионов».

Как сообщает İdman.biz, сегодня состоятся заключительные три тура в рапид.

Чемпион Азербайджана Рауф Мамедов противостоит экс-обладателю Кубка мира Рустаму Касымджанову (Узбекистан), а чемпионка страны Гюнай Мамедзаде играет против экс-чемпионки мира и Европы Антуанеты Стефановой (Болгарии).

После первых трех туров в рапид, сыгранных накануне, Мамедов обыгрывает Касымджанова со счетом 2:1, а Мамедзаде с таким же результатом ведет против Стефановой.

Отметим, что 30 апреля участники проведут партии в блиц.

Победитель «Битвы чемпионов» определяется по сумме результатов блица и рапида.

İdman.biz

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