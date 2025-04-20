Магомед Мурадлы лидирует в турнире шахматного фестиваля в Германии

На шахматном фестивале Grenke Chess Festival, проходящем в Германии, завершено пять туров.

Как сообщает İdman.biz, на главном турнире фестиваля азербайджанский гроссмейстер Рауф Мамедов с четырьмя очками занимает 12-е место.

Другие представители нашей страны — Шахрияр Мамедъяров и Фаиг Аскеров — завершили свое участие соответственно после 3-го и 4-го туров. Главный турнир возглавляет действующий номер один мирового рейтинга — Магнус Карлсен, который показывает максимальный результат.

В рамках параллельного турнира Grenke Chess Open успешно выступает Магомед Мурадлы. Выиграв все свои партии, он уверенно занял первое место.

В то же время Эльтадж Сафарли, набравший лишь пол-очка в двух последних турах, выбыл из группы лидеров и сейчас занимает 124-ю позицию.

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