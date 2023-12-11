Борис Гельфанд: "В Азербайджане ведется работа по воспитанию шахматных талантов"

«Конкуренция в борьбе за мировую корону большая, надо, чтобы многое сложилось».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Борис Гельфанд в ходе выступления на проходящем в Габале Мемориале Вугара Гашимова.

Как сообщает İdman.biz, израильский гроссмейстер, игравший в чемпионском матче, оценил шансы азербайджанских шахматистов вмешаться в спор за корону. «Надо верить, работать и надеяться. А работа в Азербайджане по воспитанию шахматных талантов ведется. Я играл в матче за корону, когда мне было за сорок. И тогда Шахрияр Мамедъяров, видя мой пример, сказал, что у него впереди еще есть много лет, чтобы добиться этой цели. Будем надеяться, что у него получится», - подчеркнул Гельфанд.

Ниджат Закиев

İdman.biz