Абасов против Сулейманлы в четвертом туре Мемориала Гашимова

В Габале набирает обороты 9-й Мемориал Вугара Гашимова.
Как сообщает İdman.biz, в супертурнире, который проходит в Конгресс-Центре Гейдара Алиева, принимают участие десять шахматистов: Сантош Видит Гуджарати, Арджун Эригаиси (оба Индия), Рихард Раппорт (Румыния), Йорден Ван Форест (Нидерланды), Борис Гельфанд (Израиль), Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров, Ниджат Абасов, Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы.
Соревнование организовано в формате быстрых шахмат. В первые три дня проходят партии в рапид, а в заключительный день (11 декабря) - в блиц. Результаты гроссмейстеров в рапиде и блице будут суммированы, после чего определятся победители и призеры.
Сегодня пройдут три тура в рапид.
4-й тур
Эрджун Аригаиси – Теймур Раджабов
Йорден Ван Форест – Рауф Мамедов
Рихард Раппорт – Айдын Сулейманлы
Борис Гельфанд – Вилит Сантош Гуджарати
Шахрияр Мамедъяров – Ниджат Абасов
5-й тур
Ниджат Абасов – Арджун Эригаиси
Видит Сатош Гуджарати – Шахрияр Мамедъяров
Айдвн Сулейманлы – Борис Гельфанд
Рауф Мамедав – Рихард Раппорт
Теймур Раджабов – Йорден Ван Форест
6-й тур
Арджун Эригаиси – Йорден Ван Форест
Рихард Раппорт – Теймур Раджабов
Борис Гельфанд – Рауф Мамедов
Шахрияр Мамедьяров – Айдый Сулейманлы
Ниджат Абасов – Видит Сантош Гуджарати
Турнирная таблица: Абасов – 5 очков, Видит, Эригаиси, Мамедов – 4, Раджабов, Мамедъяров, Сулейманлы – по 3, Раппорт, Каруана – по 1.
Ниджат Закиев
İdman.biz