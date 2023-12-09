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Абасов против Сулейманлы в четвертом туре Мемориала Гашимова

Шахматы
Новости
9 Декабря 2023 09:12
Абасов против Сулейманлы в четвертом туре Мемориала Гашимова

В Габале набирает обороты 9-й Мемориал Вугара Гашимова.

Как сообщает İdman.biz, в супертурнире, который проходит в Конгресс-Центре Гейдара Алиева, принимают участие десять шахматистов: Сантош Видит Гуджарати, Арджун Эригаиси (оба Индия), Рихард Раппорт (Румыния), Йорден Ван Форест (Нидерланды), Борис Гельфанд (Израиль), Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров, Ниджат Абасов, Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы.

Соревнование организовано в формате быстрых шахмат. В первые три дня проходят партии в рапид, а в заключительный день (11 декабря) - в блиц. Результаты гроссмейстеров в рапиде и блице будут суммированы, после чего определятся победители и призеры.
Сегодня пройдут три тура в рапид.

4-й тур

Эрджун Аригаиси – Теймур Раджабов
Йорден Ван Форест – Рауф Мамедов
Рихард Раппорт – Айдын Сулейманлы
Борис Гельфанд – Вилит Сантош Гуджарати
Шахрияр Мамедъяров – Ниджат Абасов

5-й тур

Ниджат Абасов – Арджун Эригаиси
Видит Сатош Гуджарати – Шахрияр Мамедъяров
Айдвн Сулейманлы – Борис Гельфанд
Рауф Мамедав – Рихард Раппорт
Теймур Раджабов – Йорден Ван Форест

6-й тур

Арджун Эригаиси – Йорден Ван Форест
Рихард Раппорт – Теймур Раджабов
Борис Гельфанд – Рауф Мамедов
Шахрияр Мамедьяров – Айдый Сулейманлы
Ниджат Абасов – Видит Сантош Гуджарати

Турнирная таблица: Абасов – 5 очков, Видит, Эригаиси, Мамедов – 4, Раджабов, Мамедъяров, Сулейманлы – по 3, Раппорт, Каруана – по 1.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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