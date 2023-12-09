Абасов против Сулейманлы в четвертом туре Мемориала Гашимова

В Габале набирает обороты 9-й Мемориал Вугара Гашимова.

Как сообщает İdman.biz, в супертурнире, который проходит в Конгресс-Центре Гейдара Алиева, принимают участие десять шахматистов: Сантош Видит Гуджарати, Арджун Эригаиси (оба Индия), Рихард Раппорт (Румыния), Йорден Ван Форест (Нидерланды), Борис Гельфанд (Израиль), Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров, Ниджат Абасов, Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы.

Соревнование организовано в формате быстрых шахмат. В первые три дня проходят партии в рапид, а в заключительный день (11 декабря) - в блиц. Результаты гроссмейстеров в рапиде и блице будут суммированы, после чего определятся победители и призеры.

Сегодня пройдут три тура в рапид.

4-й тур

Эрджун Аригаиси – Теймур Раджабов

Йорден Ван Форест – Рауф Мамедов

Рихард Раппорт – Айдын Сулейманлы

Борис Гельфанд – Вилит Сантош Гуджарати

Шахрияр Мамедъяров – Ниджат Абасов

5-й тур

Ниджат Абасов – Арджун Эригаиси

Видит Сатош Гуджарати – Шахрияр Мамедъяров

Айдвн Сулейманлы – Борис Гельфанд

Рауф Мамедав – Рихард Раппорт

Теймур Раджабов – Йорден Ван Форест

6-й тур

Арджун Эригаиси – Йорден Ван Форест

Рихард Раппорт – Теймур Раджабов

Борис Гельфанд – Рауф Мамедов

Шахрияр Мамедьяров – Айдый Сулейманлы

Ниджат Абасов – Видит Сантош Гуджарати

Турнирная таблица: Абасов – 5 очков, Видит, Эригаиси, Мамедов – 4, Раджабов, Мамедъяров, Сулейманлы – по 3, Раппорт, Каруана – по 1.

Ниджат Закиев

İdman.biz