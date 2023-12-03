В чемпионате Азербайджана выступят 167 боксеров из 41 команды

Сегодня стартует чемпионат Азербайджана среди боксеров-мужчин.

Как сообщает İdman.biz, победители в 13 весовых категориях определятся на соревнованиях, которые пройдут в Центре бокса.

В чемпионате примут участие 167 боксеров из 41 команды, представляющей клубы различных городов и районов республики, а также спортивные общества. Церемония открытия соревнований начнется в 11:30, бои начнутся в 12:00.

Имена победителей чемпионата определятся 8 декабря. Финальные матчи будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «CBC Sport».

Победители войдут в состав национальной сборной и будут представлять нашу страну на международных соревнованиях.

Отметим, что главным судьей соревнований будет Анар Бабанлы, куратором – Александр Хамидов (Узбекистан). Бои будут обслуживать местные арбитры, а также зарубежные. Яшар Чинар (Турция), Сид Али Мокретари (Алжир), Акмалкон Абдулаев (Таджикистан) и Беккон Юсупов (Узбекистан) - судьи международной категории "3 звезды" от IBA.

Судьи Турции и Алжира также имеют опыт участия в чемпионатах мира и летних Олимпийских играх.

İdman.biz