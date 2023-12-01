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Чемпионат мира: азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали 3 золотые и 2 бронзовые медали - ФОТО

Бокс
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1 Декабря 2023 18:29
Чемпионат мира: азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали 3 золотые и 2 бронзовые медали - ФОТО

Азербайджанский борец греко-римского стиля Мурад Ахмадиев занял первое место на чемпионате мира среди военнослужащих, проходящем в Баку.

Как сообщает İdman.biz, борец, выступающий в весовой категории до 97 кг, в финале встретился с итальянцем Симоне Фиделобом, победил и выиграл золотую медаль.

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завершила день с пятью медалями. Зия Бабашов (63 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг) завоевали чемпионский титул раньше Ахмадиева, а Азадом Алиев (82 кг) и Фарид Садыглы (55 кг) заняли 3-и места.

Таким образом, количество медалей, завоеванных нашей сборной на чемпионате мира, достигло 18-ти. Чемпионат мира продлится до 3 декабря.

Отметим, что золото на чемпионате мира завоевали Али Рагимзаде (65 кг), Гаджи Алиев (70 кг), Туран Байрамов (74 кг), Орхан Аббасов (79 кг) и Ибрагим Юсубов (92 кг). Джейхун Аллахвердиев (61 кг) завоевал серебро, Фарид Джаббаров (86 кг) - бронзу. Наша команда заняла первое место в общекомандном зачёте.

Титул чемпионки мира завоевали Рузанна Мамедова (49 кг) и Жаля Алиева (57 кг). Эльнура Мамедова (52 кг) заняла второе место, Наргиз Самедова (50 кг), Гюльтекин Ширинова (53 кг) и Биргуль Солтанова (62 кг) - третье.

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17:58

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала очередную медаль на чемпионате мира среди военных в Баку.

Как сообщает İdman.biz, Фарид Садыглы (55 кг) занял третье место.

В матче за бронзу он победил иранца Али Ахмадивафа.

До Садыглы титул чемпиона завоевали Зия Бабашов (63 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг), а Азад Алиев (82 кг) занял 3-е место.

Отметим, что золото на чемпионате мира завоевали Али Рагимзаде (65 кг), Гаджи Алиев (70 кг), Туран Байрамов (74 кг), Орхан Аббасов (79 кг) и Ибрагим Юсубов (92 кг). Джейхун Аллахвердиев (61 кг) завоевал серебро, Фарид Джаббаров (86 кг) - бронзу. Наша команда заняла первое место в общекомандном зачёте.

Титул чемпионки мира завоевали Рузанна Мамедова (49 кг) и Жаля Алиева (57 кг). Эльнура Мамедова (52 кг) заняла второе место, Наргиз Самедова (50 кг), Гюльтекин Ширинова (53 кг) и Биргуль Солтанова (62 кг) - третье.

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17:48

Сборная Азербайджана завоевала очередную золотую медаль на чемпионате мира по военной борьбе, прошедшем в Баку.

Как сообщает İdman.biz, наш борец греко-римского стиля Ульви Ганизаде (72 кг) победил всех своих соперников и поднялся на вершину пьедестала почета.

В финале он победил алжирца Мерабета Абдельмалека.

Это была третья медаль наших борцов греко-римского стиля. До него чемпионский титул завоевал Зия Бабашов (63 кг), а 3-е место занял Азад Алиев (82 кг).

Отметим, что золото на чемпионате мира завоевали Али Рагимзаде (65 кг), Гаджи Алиев (70 кг), Туран Байрамов (74 кг), Орхан Аббасов (79 кг) и Ибрагим Юсубов (92 кг). Джейхун Аллахвердиев (61 кг) завоевал серебро, Фарид Джаббаров (86 кг) - бронзу. Наша команда заняла первое место в общекомандном зачёте.

Титул чемпионки мира завоевали Рузанна Мамедова (49 кг) и Жаля Алиева (57 кг). Эльнура Мамедова (52 кг) заняла второе место, Наргиз Самедова (50 кг), Гюльтекин Ширинова (53 кг) и Биргуль Солтанова (62 кг) - третье.

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17:40

Азербайджанский борец греко-римского стиля Зия Бабашов завоевал золотую медаль в третий день чемпионата мира среди военнослужащих, проходящего в Баку.

İdman.biz сообщает, что наш борец, пробовавший свои силы в весовой категории 63 кг, в финале встретился с россиянином Сергеем Емелиным.

Благодаря убедительной победе он поднялся на вершину пьедестала почета. До Бабашова бронзовую медаль завоевал Азад Алиев (82 кг).

Отметим, что золото на чемпионате мира завоевали Али Рагимзаде (65 кг), Гаджи Алиев (70 кг), Туран Байрамов (74 кг), Орхан Аббасов (79 кг) и Ибрагим Юсубов (92 кг). Джейхун Аллахвердиев (61 кг) завоевал серебро, Фарид Джаббаров (86 кг) - бронзу. Наша команда заняла первое место в общекомандном зачёте.

Титул чемпионки мира завоевали Рузанна Мамедова (49 кг) и Жаля Алиева (57 кг). Эльнура Мамедова (52 кг) заняла второе место, Наргиз Самедова (50 кг), Гюльтекин Ширинова (53 кг) и Биргуль Солтанова (62 кг) - третье.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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