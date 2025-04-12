Пять азербайджанских боксеров начали международный турнир "Великий Шелковый путь" с побед - ФОТО

В Баку стартовал международный турнир «Великий Шелковый путь» среди боксеров-женщин и боксеров-мужчин.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований, прошедших в Центре бокса, в рамках 1/8 финала состоялось 24 боя.

Пятеро боксеров сборной Азербайджана вышли в четвертьфинал.

Во второй день соревнований бои проведут и женщины-боксеры. Поединки начнутся в 14:00.

Отметим, что победители турнира, в котором примут участие сборные из девяти стран, определятся 15 апреля.

1/8 финала

51 кг

Давид Чапаридзе (Грузия) – Абдулла Сатторов (Узбекистан) – 5:0

Баир Батлаев (Россия) – Ядигар Алиев (Азербайджан) – 5:0

Мехрон Шафиев (Таджикистан) – Бекзат Эргешов (Кыргызстан) – 5:0

60 кг

Шамиль Аскеров (Азербайджан) – Георгий Капанадзе (Грузия) – 3:2

Магомедали Гасымзаде (Азербайджан) – Жансепи Кошербаев (Казахстан) – 4:1

Джамшидхуджа Сапархуджаев (Узбекистан) – Тайфур Алиев (Азербайджан) – 3:2

Акмаль Убайдов (Таджикистан) – Таги Насибов (Азербайджан) – 2:3

Томислав Динович (Черногория) – Чингиз Мусинов (Казахстан) – 3:2

Самандар Олимов (Узбекистан) – Эльбрус Адигозалов – (Азербайджан) – 3:2

Всеволод Шумков (Россия) – Тургунбек Иманкадиров (Кыргызстан) 5:0

63,5 кг

Саят Ильясов (Узбекистан) – Лаша Гурули (Грузия) – второй не вышел на бой

Лаша Гагнидзе (Грузия) – Руслан Рустамов (Азербайджан) – 0:5

Дилшод Абдумуродов (Узбекистан) – Бекзат Макжан (Казахстан) – 4:1

Джалал Гурбанов (Азербайджан) – Сандан Санданов (Россия) – победа второго с полным преимуществом

Ливаза Омар Паншерович (Кыргызстан) – Малик Гасанов (Азербайджан) – 2:3

67 кг

Шахбоз Юнусалиев (Узбекистан) – Шукрат Саломатов (Таджикистан) – победил второй

Ильгар Салахов (Азербайджан) – Евгений Куль (Россия) – 0:5

71 кг

Бекзод Хамидов (Узбекистан) – Георгий Джорджолиани (Грузия) – 5:0

Муроджон Ашуралиев (Таджикистан) – Сирдак Уулу Абдижапар (Кыргызстан) – 5:0

Шавкат Болтаев (Узбекистан) – Шамси Шахбазов (Азербайджан) – победа первого с полным преимуществом

Ельнур Сулунбай (Казахстан) – Игорь Свиридченков (Россия) – 2:3

75 кг

Санжар-Али Бегалиев (Казахстан) – Фархад Шейдаев (Азербайджан) – 5:0

Расим Чобанлы (Азербайджан) – Максат Отегенов (Казахстан) – 2:3

Азизбек Бурбаев (Узбекистан) – Амин Кушков (Россия) – 0:5

İdman.biz