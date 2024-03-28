Азербайджанские боксеры завершили международный турнир в Баку с 21 медалью - ФОТО

В Баку определились победители традиционного международного турнира среди мужчин-боксеров «Великий шелковый путь».

Как сообщает İdman.biz, в пятидневных соревнованиях принял участие 121 спортсмен из 11 стран.

За финальными боями, организованными в Центре бокса, наблюдали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр труда и социальной защиты населения, президент Федерации бокса Азербайджана Сахиль Бабаев.

Гасан Меликов (48 кг) в решающем поединке встретился с Темирташем Юсуповым из Казахстана. Наш боксер, победивший своего соперника со счетом 3:2 (30:27, 28:29, 28:29, 29:28, 29:28), завоевал золотую медаль.

В весовой категории 57 кг на вершину пьедестала почета также поднялся Шамиль Аскеров. После первого раунда Худойназар Файзов (Узбекистан) отказался от боя, и титул завоевал наш боксер.

Их успех повторил Тайфур Алиев (63,5 кг). Победитель Европейских игр в финале оказался сильнее Абдуллы Мадаминова (Узбекистан) – 3:2 (29:28, 28:29, 28:29, 29:28, 29:28).

Среди других наших боксеров второе место заняли Азрак Бабиров (60 кг), Мурад Аллахвердиев (86 кг) и Альфонсо Домингес (92 кг).

В церемонии награждения приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации бокса Азербайджана Сахиль Бабаев. Награждали победителей в весовых категориях 48 кг и 57 кг соответственно.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила «Великий шелковый путь» с 21 медалью. Марджона Савриева (50 кг), Зейнаб Рагимова (54 кг) стали первыми, Мехпара Мамедова (48 кг), Гюнель Рагимова (50 кг), Лала Намазлы (63 кг) - вторыми, Анаханым Исмайлова (50 кг), Наргиз Зейналова ( 54 кг), Мехсети Хамзаева, Айсу Дервишова (оба 60 кг), Малик Гасанов (63,5 кг), Ильгар Салахов (67 кг), Кямран Шахсуварлы, Миршариф Кязымзаде (оба 75 кг), Сархан Будаговла (80 кг) и Мухаммад Абдуллаев ( +92 кг) - третьими.

Наша сборная заняла второе место в общекомандном зачете с 5 золотыми, 6 серебряными и 10 бронзовыми медалями. Узбекистан занял первое место (5-7-6), а Казахстан (3-2-1) замкнул тройку.

На турнире лучшим боксером был признан Шамиль Аскеров (Азербайджан), лучшим судьей - Насреддин Мамедов (Азербайджан).

İdman.biz