Три азербайджанских боксера вышли в 1/4 финала чемпионата Европы

В Белграде, столице Сербии продолжается чемпионат Европы по боксу.

Как сообщает İdman.biz, в четвёртый день соревнований одержали победу 3 члена сборной Азербайджана.

Наби Искендеров (67 кг) в 1/8 финала бросил вызов французу Уго Грауну. Бой завершился со счетом 4:1 (29:28, 30:27, 29:28, 28:29, 29:28) в пользу нашего боксера. В 1/4 финала Искендеров встретится с преодолевшим первый раунд Лашей Гурули (Грузия).

Малик Гасанов (63,5 кг) завершил свое выступление победой. В 1/8 финала он победил испанца Ойера Ибаррича, последнего чемпиона Европы среди юношей до 22 лет, со счетом 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:26). В 1/4 финала Гасанов сразится с Дином Клэнси (Ирландия).

Сархан Алиев (71 кг) сразился с Маккивером Юджином (Ирландия) в 1/8 финала. Наш боксер победил и прошел в следующий этап. Во втором поединке он померится силами с Эсгерханом Мадиевым (Грузия).

Отметим, что поединки стадии 1/4 финала пройдут 24 апреля.

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