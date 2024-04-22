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Азербайджанский боксер победил армянина

Бокс
Новости
22 Апреля 2024 18:11
Азербайджанский боксер победил армянина

Азербайджанская боксерша Анаханым Исмаилова начала чемпионат Европы, проходящий в столице Сербии Белграде, с победы.

Как сообщает İdman.biz, член национальной сборной, выступающий в весовой категории 48 кг, в 1/8 финала нокаутировала Лусине Геворгян (Армения).

Исмаилова разгромила соперницу со счетом 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28). В 1/4 финала она встретится с освобожденной от первого боя Севдой Юльяновой (Болгария). Этот бой состоится 23 апреля.

Отметим, что чемпионат Европы завершится 28 апреля.

İdman.biz

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