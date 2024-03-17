"Я еще не закончил с боксом" - громкое интервью Нганну после поражения нокаутом от Джошуа - ВИДЕО - ФОТО

Нганну упал в нокаут от Джошуа в боксерском бою, но пообещал вернуться на ринг еще сильнее

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Второй бой для Нганну на ринге получился не таким впечатляющим, как дебют с Фьюри. «Хищник» был нокаутирован Энтони Джошуа уже во втором раунде, однако несмотря на поражение, Фрэнсис обещает продолжить выступать в боксе

Бой с Джошуа пошел не по плану

Фрэнсис Нганну заявил, что чувствовал себя не совсем хорошо ни перед боем, ни в самом поединке против Энтони Джошуа, хотя этим он не оправдывает свое поражение.

Во втором поединке по профессиональному боксу бывший чемпион UFC в тяжелом весе не добился и доли успеха, который был достигнут в дебюте с Тайсоном Фьюри.

Тогда «Хищник» проиграл раздельным решением судей. Но на этот раз Фрэнсис был отправлен в нокдаун в первом раунде, а затем аналогичным образом оказался на канвасе и во втором.

Конец наступил сразу после того, как Нганну поднялся на ноги. Джошуа нанес ему мощный удар справа сверху, который драматично выключил свет в глазах камерунца.

Нганну знал, что нокаут от Джошуа вполне реальный исход, но он даже и не предполагал, как все обернется на самом деле.

«Мы все знали, что это может случиться. Я не мог предвидеть, что все произойдет подобным образом, но я всегда знал, что это может случиться. По крайней мере, я был готов к нокауту».

Перед тем, как «Хищник» вышел на ринг, он сказал, что с ним было что-то не так, когда разминался за кулисами. Фрэнсис уверен, что это чувство, вероятно, испытывали некоторые из его прошлых соперников, выступая против него, и именно поэтому он не принижает заслуги Джошуа.

«Я помню, как был в раздевалке, пытаясь разогреться, и, не поверите, у меня ничего не получалось. Я засыпал. Я вспотел, но чувствовал, что засыпаю. Но я предполагаю, что некоторые люди, с которыми я дрался ранее, особенно те, кого я победил, чувствовали себя так раньше»

«Но я почувствовал это впервые. Вот, почему я взял после боя паузу на пару дней и потратил немного времени на себя. Очевидно, мне нужно было обдумать все, что произошло во время боя»

Нганну не уточнил изначально запланированное время проведения боя, но кард в Саудовской Аравии шел несколько часов, и главное событие состоялось только после трех часов ночи по местному времени.

Возможно, это сыграло какую-то роль в том, что Нганну чувствовал странные ощущения, когда разогревался, однако он не стал принижать победу Джошуа, ссылаясь на плохое самочувствие.

Нганну не ищет оправданий своему поражению

Фрэнсис отказался возлагать какую-либо вину на своих тренеров или товарищей по команде, потому как, в конечном счете, он знал, что в тот вечер все выполнили свою работу кроме него.

«Благодарю Энтони Джошуа, его команду, и всех, кто выполнил свою работу должным образом. Снимаю шляпу и перед моей командой, потому что они проделали отличную работу»

«Думаю, я был единственным, кто не выполнил план должным образом и, возможно, чувствовал себя как-то странно в тот вечер. Я был единственным, кто не проснулся, скажем так. Все пришли и сделали то, что должны были сделать. Ни на ком нет вины. Вся вина лежит только на мне. Такова игра»

После боя Нганну сказал, что у него не было каких-либо затяжных последствий нокаута, хотя он обращался к врачам и у него уже на ближайшие дни запланирована встреча с неврологом.

Камерунец пока не спешит снова участвовать в каких-либо поединках, но это не из-за проблем со здоровьем. По словам Фрэнсиса Нганну, с ним все в порядке.

«Хищник» сказал, что хочет расслабиться после нескольких очень напряженных месяцев. В октябре прошлого года он дрался с Фьюри 10 раундов, а затем после небольшой паузы начал новый тренировочный лагерь, чтобы подготовиться к бою с Джошуа в марте.

«Я был в сознании сразу после нокаута и с тех пор все было хорошо. Конечно, я собираюсь провести еще кое-какие медицинские обследования, на всякий случай»

«Прямо сейчас я не знаю точно, какого боя жду следующим. Я знаю, что мне понадобится некоторое время, чтобы отдохнуть, сосредоточиться на себе, а затем, когда я буду готов, то вернусь к тренировкам»

«Мы можем начать обсуждать бои. Что касается результата прошедшего боя, то я далее буду просто жить своей жизнью. То, какая у тебя профессия, не имеет значение. Главное помнить, что у нас есть жизнь, которая продолжается и будет продолжаться», — добавил Нганну.

"Хищник" подтвердил, что подерется в PFL с Феррейрой

Несмотря на неудачу в прошлые выходные, Нганну настаивает, что он не закончил с боксом. Он также планирует выполнить свое обязательство по контракту с PFL.

Впрочем, в данный период времени «Хищник» не может сказать наверняка, что будет дальше. Он уверен, что в обоих видах спорта ему предстоит преодолеть множество испытаний.

«Я не закончил с боксом, я не закончил с ММА. В принципе, прямо сейчас у меня есть соперник в PFL в лице Ренана Феррейры. Это будет мой следующий противник в ММА, но, опять же, у меня впереди много боев»

«Я все еще могу совмещать 2 дисциплины, я обязательно вернусь в строй. Я не заброшу бокс потому, что мне комфортнее в ММА. Я по-прежнему собираюсь выступать и в ринге, и в клетке»

«Это часть того, что мы делаем. Мы принимаем вызовы. Иногда это срабатывает, иногда нет. Но мы работаем над этим»

Ренан Феррейра уже ждет камерунца в PFL. Но Нганну по-прежнему открыт для любых звездных тяжеловесов в боксе, включая потенциальный поединок с бывшим чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

«Это еще не конец - совсем не конец. Мы только начинаем. Единственное, чего нам будет не хватать в этом году - это времени. Но я думаю, у нас впереди еще много времени в ближайшем будущем»

«А пока, я собираюсь провести время со своей семьей, моими друзьями, а затем вернуться к поединкам», - сказал напоследок Фрэнсис Нганну в интервью для MMA Fighting.

İdman.biz