Римас Куртинайтис: "Трагедии не произошло"

Главный тренер баскетбольного клуба «Сабах» Римас Куртинайтис прокомментировал поражение своей команды в третьем матче финальной серии чемпионата Азербайджана против «Нефтчи» (76:79).

«Мы очень плохо начали матч. Разрыв в счете даже достигал 20 очков. Но трагедии не произошло — мы по-прежнему ведем в серии. Это была достойная игра финала. Поздравляю соперника с победой», — приводит его слова İdman.biz.

Литовский специалист добавил, что плотный график мешает проводить дополнительные тренировки: «Как и в футболе, здесь тоже действует принцип — не забиваешь ты, забивают тебе».

Отметим, что «Сабах» выиграл первые два матча серии.

İdman.biz