6 Мая 2025
RU

Римас Куртинайтис: "Трагедии не произошло"

Баскетбол
Новости
6 Мая 2025 22:52
8
Римас Куртинайтис: "Трагедии не произошло"

Главный тренер баскетбольного клуба «Сабах» Римас Куртинайтис прокомментировал поражение своей команды в третьем матче финальной серии чемпионата Азербайджана против «Нефтчи» (76:79).

«Мы очень плохо начали матч. Разрыв в счете даже достигал 20 очков. Но трагедии не произошло — мы по-прежнему ведем в серии. Это была достойная игра финала. Поздравляю соперника с победой», — приводит его слова İdman.biz.

Литовский специалист добавил, что плотный график мешает проводить дополнительные тренировки: «Как и в футболе, здесь тоже действует принцип — не забиваешь ты, забивают тебе».

Отметим, что «Сабах» выиграл первые два матча серии.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Давити Чивчивадзе: "Соперник — такая команда, которая не прощает ошибок"
22:13
Баскетбол

Давити Чивчивадзе: "Соперник — такая команда, которая не прощает ошибок"

Тренер "Нефтчи" отметил характер команды после важной победы в финальной серии
"Нефтчи" сократил разрыв в счете в финальной серии
21:12
Баскетбол

"Нефтчи" сократил разрыв в счете в финальной серии

Борьба за чемпионский титул в АБЛ продолжается
Сборная Филиппин сыграет в Губе
5 Мая 15:47
Баскетбол

Сборная Филиппин сыграет в Губе

Участие в турнире подтвердили пять команд
Сборная Азербайджана опустилась в рейтинге
5 Мая 11:05
Баскетбол

Сборная Азербайджана опустилась в рейтинге

Наша команда занимает 39-е место в мире
Римас Куртинайтис: "Физическая подготовка сыграла ключевую роль в нашей победе"
4 Мая 17:28
Баскетбол

Римас Куртинайтис: "Физическая подготовка сыграла ключевую роль в нашей победе"

Наставник "Сабаха" подвел итоги второго финального матча с "Нефтчи"
"Сабах" снова обыграл "Нефтчи" - ОБНОВЛЕНО
4 Мая 16:31
Баскетбол

"Сабах" снова обыграл "Нефтчи" - ОБНОВЛЕНО

Финал баскетбольной лиги Азербайджана продолжается

Самое читаемое

Скончался азербайджанский борец, победитель чемпионатов мира и Европы
5 Мая 16:12
Борьба

Скончался азербайджанский борец, победитель чемпионатов мира и Европы

Он умер от сердечной недостаточности в возрасте 69 лет
Победил на "Большом шлеме" и стал четвертым в рейтинге
5 Мая 14:50
Дзюдо

Победил на "Большом шлеме" и стал четвертым в рейтинге

В новом мировом рейтинге Международной федерации дзюдо нашли отражение результаты "Большого шлема" в Душанбе
Победное возвращение и азербайджанский финал в Душанбе
5 Мая 13:14
Дзюдо

Победное возвращение и азербайджанский финал в Душанбе

Балабей Агаев (60 кг) напомнил о себе после продолжительного перерыва
AMADA дисквалифицировала азербайджанского борца на 48 месяцев - ПРИЧИНА
5 Мая 09:48
Борьба

AMADA дисквалифицировала азербайджанского борца на 48 месяцев - ПРИЧИНА

Срок наказания начал исчисляться с 15 марта прошлого года