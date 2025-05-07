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Прервалась победная серия "Сабаха" из 11 игр

Баскетбол
Новости
7 Мая 2025 10:10
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Прервалась победная серия "Сабаха" из 11 игр

Прервалась победная серия мужской баскетбольной команды «Сабах».

İdman.biz сообщает, что команда Римаса Куртинайтиса уступила «Нефтчи» в третьем матче финальной серии.

Это первое поражение «Сабаха» в плей-офф. Команда, обыгравшая в серии «Серхедчи» в четвертьфинале и «Шеки» в полуфинале со счетом 2:0, в финале также одержала победу в первых двух поединках.

До этих шести побед у "Сабаха" была успешная серия. Представитель столицы победил в последних пяти матчах регулярного чемпионата.

Последний чемпион, одержавший 11 побед подряд, 28 февраля проиграл "Нахчывану". Бакинцы были разочарованы спустя 67 дней.

Регулярный чемпионат

«Серхедчи» – «Сабах» – 85:82
«Серхедчи» - «Сабах» - 73:89
«Сабах» – «Нефтчи» – 105:77
«Сабах» – «Абшерон» – 99:64
НТД - "Сабах" - 79:105
«Сабах» – «Нахчыван» – 111:89

Четвертьфиналы
«Сабах» - «Серхедчи» - 90:64
«Серхедчи» – «Сабах» – 77:104

Полуфинал
«Сабах» – «Шеки» - 86:73
«Шеки» – «Сабах» – 72:96

Финал
«Сабах» – «Нефтчи» – 94:89
«Нефтчи» — «Сабах» — 77:86
«Сабах» – «Нефтчи» – 76:79

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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