Прервалась победная серия "Сабаха" из 11 игр

Прервалась победная серия мужской баскетбольной команды «Сабах».
İdman.biz сообщает, что команда Римаса Куртинайтиса уступила «Нефтчи» в третьем матче финальной серии.
Это первое поражение «Сабаха» в плей-офф. Команда, обыгравшая в серии «Серхедчи» в четвертьфинале и «Шеки» в полуфинале со счетом 2:0, в финале также одержала победу в первых двух поединках.
До этих шести побед у "Сабаха" была успешная серия. Представитель столицы победил в последних пяти матчах регулярного чемпионата.
Последний чемпион, одержавший 11 побед подряд, 28 февраля проиграл "Нахчывану". Бакинцы были разочарованы спустя 67 дней.
Регулярный чемпионат
«Серхедчи» – «Сабах» – 85:82
«Серхедчи» - «Сабах» - 73:89
«Сабах» – «Нефтчи» – 105:77
«Сабах» – «Абшерон» – 99:64
НТД - "Сабах" - 79:105
«Сабах» – «Нахчыван» – 111:89
Четвертьфиналы
«Сабах» - «Серхедчи» - 90:64
«Серхедчи» – «Сабах» – 77:104
Полуфинал
«Сабах» – «Шеки» - 86:73
«Шеки» – «Сабах» – 72:96
Финал
«Сабах» – «Нефтчи» – 94:89
«Нефтчи» — «Сабах» — 77:86
«Сабах» – «Нефтчи» – 76:79
Вугар Хейруллаев
İdman.biz