Прервалась победная серия "Сабаха" из 11 игр

Прервалась победная серия мужской баскетбольной команды «Сабах».

İdman.biz сообщает, что команда Римаса Куртинайтиса уступила «Нефтчи» в третьем матче финальной серии.

Это первое поражение «Сабаха» в плей-офф. Команда, обыгравшая в серии «Серхедчи» в четвертьфинале и «Шеки» в полуфинале со счетом 2:0, в финале также одержала победу в первых двух поединках.

До этих шести побед у "Сабаха" была успешная серия. Представитель столицы победил в последних пяти матчах регулярного чемпионата.

Последний чемпион, одержавший 11 побед подряд, 28 февраля проиграл "Нахчывану". Бакинцы были разочарованы спустя 67 дней.

Регулярный чемпионат

«Серхедчи» – «Сабах» – 85:82

«Серхедчи» - «Сабах» - 73:89

«Сабах» – «Нефтчи» – 105:77

«Сабах» – «Абшерон» – 99:64

НТД - "Сабах" - 79:105

«Сабах» – «Нахчыван» – 111:89

Четвертьфиналы

«Сабах» - «Серхедчи» - 90:64

«Серхедчи» – «Сабах» – 77:104

Полуфинал

«Сабах» – «Шеки» - 86:73

«Шеки» – «Сабах» – 72:96

Финал

«Сабах» – «Нефтчи» – 94:89

«Нефтчи» — «Сабах» — 77:86

«Сабах» – «Нефтчи» – 76:79

Вугар Хейруллаев

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