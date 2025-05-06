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Давити Чивчивадзе: "Соперник — такая команда, которая не прощает ошибок"

Баскетбол
Новости
6 Мая 2025 22:13
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Давити Чивчивадзе: "Соперник — такая команда, которая не прощает ошибок"

«Это была очень трудная игра. Мы хорошо начали, контролировали подборы и защищались организованно».

Как передаёт İdman.biz, об этом заявил тренер баскетбольной команды «Нефтчи» Давити Чивчивадзе после матча с «Сабахом» в рамках финальной серии Азербайджанской баскетбольной лиги.

Он прокомментировал третий матч серии:
«Во второй половине допустили ошибки, и "Сабах" сократил разницу в счёте. Соперник — такая команда, которая не прощает ошибок и тут же наказывает. В третьей четверти мы внесли изменения в защиту и нападение, и начали лучше чувствовать игру. Это финал, и всё решилось в последние секунды. В двух предыдущих матчах мы проигрывали в концовке, но сегодня нашли в себе силы победить. Я горжусь своей командой. Будем готовиться к следующей игре, с целью снова одержать победу».

Отметим, что в финальной серии счёт 2:1 в пользу «Сабаха».

İdman.biz

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