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Леброн набрал больше очков, чем Майкл Джордан, даже если не учитывать трёхочковые броски

Баскетбол
Новости
30 Июля 2024 00:11
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Леброн набрал больше очков, чем Майкл Джордан, даже если не учитывать трёхочковые броски

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс за время карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) набрал больше очков, чем легендарный Майкл Джордан, даже если не учитывать все трёхочковые броски Джеймса.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», к настоящему моменту Леброн набрал 40 474 очка в регулярных чемпионатах НБА. У Джордана этот показатель составляет 32 292. При этом Джеймс реализовал 2410 бросков из-за дуги. Если вычесть все очки, набранным лидером «озёрников» с трёхочковой дистанции, он всё равно будут превосходить Джордана - в таком случае на счету Леброна было бы 33 244 очка.

В настоящий момент Джеймс выступает на Олимпийских играх в Париже. Ранее он высказался о товарище по сборной США Кевине Дюранте.

İdman.biz

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