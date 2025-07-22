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Шакил О’Нил хочет попасть в дом престарелых с самым высоким уровнем венерических заболеваний

Баскетбол
Новости
22 Июля 2025 03:08
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Шакил О’Нил хочет попасть в дом престарелых с самым высоким уровнем венерических заболеваний

Четырехкратный чемпион НБА и член Зала славы баскетбола Шакил О’Нил поделился неожиданными планами на будущее, заявив, что хочет провести старость в доме престарелых The Villages во Флориде — известном своим необычным статусом, сообщает İdman.biz.

«У меня осталось семь лет до 60. Все время говорю своим детям: "Не хочу, чтобы вы заботились обо мне". По сценарию мечты есть место во Флориде под названием The Villages — вы слышали о нем?» — сказал О’Нил в своем YouTube-подкасте The Big Podcast with Shaq.

По словам Шака, The Villages — это дом престарелых, «в котором самый высокий уровень венерических заболеваний». Он добавил с иронией:

«Я хочу быть там. Не знаю, что это значит, так что сами разберитесь».

İdman.biz

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