Сборная Азербайджана сыграла с Кувейтом в Стамбуле

Продолжается стамбульский тренировочный сбор юношеской сборной Азербайджана U-18, начавшийся 12 июля.

İdman.biz сообщает, что помимо тактико-технической подготовки, наша команда под руководством Анара Сарыева проверила свои силы в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату Европы в дивизионе B.

Азербайджан уступил со счётом 67:77 в тренировочном поединке против сборной Кувейта.

Отметим, что тренировочный процесс продлится до 22 июля. Главная цель этих сборов - подготовка к играм чемпионата Европы в дивизионе B, которые пройдут в Питешти (Румыния) с 25 июля по 3 августа.

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