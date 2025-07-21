Генсек Федерации баскетбола Азербайджана: "Наша сборная по баскетболу 3х3 покажет хорошие результаты на Кубке Европы"

От женской сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 на Кубке Европы ожидают хороших результатов.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил генеральный секретарь Федерации баскетбола Азербайджана Вугар Азимов.

Представитель организации отметил, что команда сильна:

«Как вы знаете, в Мировой серии также выступали французская и украинская команды. Мы даже встречались с Украиной в Баку и проиграли. Баскетбол 3х3 - это игра, где все ожидаемо. То есть здесь нет аутсайдеров или лидеров. Каждая команда может победить другую. Особенно в Кубке Европы, где нет слабых команд. Сейчас сборная тренируется в Сербии. Мы надеемся, что они покажут хорошие результаты на турнире. Шансы на победу есть всегда. Наша команда очень сильна, они участвовали в Парижской Олимпиаде. Надеюсь, что они также выступят на Кубке Европы в оптимальной форме».

Отметим, что сборная Азербайджана встретится в группе B со сборными Франции и Украины. Кубок Европы пройдет в Копенгагене, столице Дании, с 5 по 7 сентября.

İdman.biz