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Эмин Амруллаев встретился с президентом "Несибе Айдын" - ОБСУЖДЕНИЕ БУДУЩЕГО/ФОТО

Баскетбол
Новости
21 Июля 2025 14:24
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Эмин Амруллаев встретился с президентом "Несибе Айдын" - ОБСУЖДЕНИЕ БУДУЩЕГО/ФОТО

Президент Федерации баскетбола Азербайджана (ФБА) Эмин Амруллаев встретился с президентом «Несибе Айдын», одного из известных женских баскетбольных клубов Турции, Мирканом Айдыном.

Как сообщает İdman.biz, на встрече обсуждались вопросы развития женского баскетбола между двумя странами, совместные проекты и взаимный обмен опытом.

Стороны также оценили перспективы проведения совместных турниров и тренировочных программ между баскетболистками разных возрастных групп в будущем.

Амруллаев рассказал о позитивных аспектах использования опыта турецкого баскетбола в регионе и высоко оценил успехи клуба «Несибе Айдын» в женском баскетболе. В свою очередь, Миркан Айдын также высоко оценил развитие азербайджанского баскетбола в последние годы и выразил уверенность в том, что дальнейшее сотрудничество принесет положительные результаты.

İdman.biz

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