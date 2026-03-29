"Шеки" против "Гянджи"

В Азербайджанской баскетбольной лиге в рамках заключительного, 20-го тура регулярного сезона сегодня состоится один матч.

Как передает İdman.Biz, в группе А встреча пройдет в Олимпийском спортивном комплексе Шеки. Команда "Шеки" примет "Гянджу", начало игры - в 14:00.

На данный момент хозяева площадки с 21 очком занимают последнее, шестое место в турнирной таблице. "Гянджа" располагается на четвертой позиции, имея в активе 27 очков.

Отметим, что остальные матчи 20-го тура в группе А состоятся 30-31 марта.