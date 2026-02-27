"Араз-Нахчыван" - "Зиря": соседи по таблице поборются за 4-е место Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня во втором матче 22-го тура Премьер-лиги Азербайджана "Араз-Нахчыван" примет "Зиря".
Как сообщает İdman.Biz, центральную встречу игрового дня, которая начнется в 18:00, обслужит бригада арбитров во главе с Рауфом Джабаровым.
Отметим, что перед игрой "Араз-Нахчыван" с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице лиги, тогда как "Зиря", набравший 35 очков, располагается на четвертой позиции.
Матч пройдет 27 февраля на стадионе "Лив Бона Деа Арена".
Судьи: Рауф Джабаров, Акиф Амирели, Зейнал Зейналов, Ислам Мамедов.
VAR: Алияр Агаев.
AVAR: Теймур Теймуров.
Судейский инспектор: Шахин Джафаров.
Представитель АФФА: Намиг Алиев.
Напомним, что 22-й тур завершится 1 марта.