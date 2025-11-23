Warning: opendir(/home/idmanbiz/www/cache/): failed to open dir: No such file or directory in /home/idmanbiz/www/classes/Cache/Lite.php on line 642
Рашад Садыхов: "Мы старались навязать сопернику свою игру" - İdman və Biz
24 Ноября 2025
RU

Рашад Садыхов: "Мы старались навязать сопернику свою игру"

Чемпионат Азербайджана
Новости
23 Ноября 2025 00:32
36
"Сезон получается крайне непростым: каждая встреча — это самоотверженная борьба".

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил главный тренер ФК "Зиря" Рашад Садыхов, комментируя победу над "Габалой" (1:0) в матче 12-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

"Как и ожидалось, игра была динамичной. Нужно отдать должное "Габале" - в последних турах команда демонстрирует высокий уровень, и, если не ошибаюсь, по количеству голевых моментов входит в число лучших в премьер-лиге. Мы старались навязать сопернику свою игру, и в первом тайме у нас это получалось гораздо лучше. Не позволяли оппоненту создавать опасные эпизоды. Однако если против такой команды не забиваешь второй мяч, концовка неизбежно становится напряженной. Их стандарты у наших ворот были достаточно опасны, но в игровом плане мы делали максимум, чтобы нейтрализовать угрозы. Поздравляю ребят с победой. Сезон получается крайне непростым: каждая встреча — это самоотверженная борьба. Постараемся выдержать эту конкуренцию", — отметил Садыхов.

İdman.Biz

