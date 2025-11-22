Кахабер Цхададзе: "Нам необходимо продолжать борьбу"

"Нам не хватает опыта"

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил главный тренер "Габалы" Кахабер Цхададзе, комментируя поражение в матче 12-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу от "Зиря" (0:1).

"Поздравляю соперника с победой. Хорошая получилась игра. Футболисты сделали все что могли. В наши ворота вновь назначили. Такое не должно повторяться регулярно. Нам не хватает опыта, но мы впервые так уверенно сыграли в обороне. Наш соперник же очень опытный и умеет играть в защите. Им сложно забить после пропущенного мяча. Нам необходимо продолжать борьбу, а уже в зимнее трансферное окно укрепить состав.

Я понимаю болельщиков, которые привыкли видеть команду в лидерах, но сегодня другая ситуация. Я уже говорил с руководством клуба, в зимнее трансферное окно мы будем приглашать новых игроков", - заявил Цхададзе.

İdman.Biz