"Сумгайыт” подаст жалобу в АФФА – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Футбольный клуб "Сумгайыт" намерен обратиться в АФФА с официальной жалобой на работу арбитров в матче XII тура Премьер-лиги Азербайджана против "Карабаха". В клубе считают, что ряд ключевых эпизодов был оценен неправильно и повлиял на исход встречи, завершившейся победой агдамской команды со счетом 4:2.
В разговоре с İdman.Biz пресс-секретарь клуба Заур Худиев подчеркнул, что игра проходила в яркой атмосфере, однако судейские решения испортили впечатление от матча.
Матч “Сумгайыт” – “Карабах” был динамичным и отличался зрелищной и бескомпромиссной борьбой. Стадион был полностью заполнен, и, вероятно, это был матч с рекордной посещаемостью в сезоне. К сожалению, эту прекрасную атмосферу омрачили ошибки арбитра", – отметил он.
Худиев заявил, что несколько решений главного судьи Фарида Гаджиева вызвали недоумение у команды.
По его словам, ключевым стал эпизод в начале встречи, когда Александр Рамалингом выходил в быстрый контратакующий выпад, а игрок "Карабаха" Эммануэль Аддаи остановил его фолом.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
"Этот эпизод должен был оцениваться как красная карточка, но арбитр показал лишь желтую", – заявил представитель клуба.
Еще один спорный момент возник во втором тайме, когда защитник "Сумгайыта" Райан Сенхаджи получил вторую желтую карточку за легкое касание соперника и был удален с поля.
"Мы считаем оба решения ошибочными и направим официальную жалобу в АФФА", – добавил Худиев.
По его словам, подобные случаи повторяются не впервые:
"Мы стремимся привлекать болельщиков, создавать атмосферу футбольного праздника. Но ошибки судей влияют на результат и снижают интерес болельщиков, спонсоров и футбольного сообщества. Надеемся, что в следующих турах арбитры будут более внимательными и справедливыми", - добавил он.
Юсиф Садыглы
Гвардиола извинился за конфликт с оператором после поражения "Ман Сити" от "Ньюкасла"
Главный тренер признал, что его поведение было ошибкой, и назвал себя "эмоциональным человеком"
Юные футболисты "Нефтчи" прошли обучающий семинар - ФОТО
Игрокам и тренерам рассказали об игре, борьбе с договорными матчами, расизме и антидопинге
Юношеская лига УЕФА: названы арбитры матча "Карабах" - "Наполи"
Юношеский поединок в Италии доверен чешскому арбитру
Агасалим Мирджавадов: "Если Самира Абасова отправят в отставку, кто придет?"
Опытный специалист считает, что столичному клубу не стоит торопиться с решением по главному тренеру
Экс-футболист сербской Серии А: "Карабах" способен удивить "Наполи"
Степан Томас выделил ключевых игроков азербайджанского чемпиона
Джанни Де Бьязи: "Карабах" в этом сезоне особенно подготовился к Лиге чемпионов"
Бывший тренер сборной Азербайджана отмечает, что клуб усилил состав
"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса
Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки