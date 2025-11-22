24 Ноября 2025
"Сумгайыт” подаст жалобу в АФФА – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

22 Ноября 2025 15:40
Футбольный клуб "Сумгайыт" намерен обратиться в АФФА с официальной жалобой на работу арбитров в матче XII тура Премьер-лиги Азербайджана против "Карабаха". В клубе считают, что ряд ключевых эпизодов был оценен неправильно и повлиял на исход встречи, завершившейся победой агдамской команды со счетом 4:2.

В разговоре с İdman.Biz пресс-секретарь клуба Заур Худиев подчеркнул, что игра проходила в яркой атмосфере, однако судейские решения испортили впечатление от матча.

Матч “Сумгайыт” – “Карабах” был динамичным и отличался зрелищной и бескомпромиссной борьбой. Стадион был полностью заполнен, и, вероятно, это был матч с рекордной посещаемостью в сезоне. К сожалению, эту прекрасную атмосферу омрачили ошибки арбитра", – отметил он.

Худиев заявил, что несколько решений главного судьи Фарида Гаджиева вызвали недоумение у команды.

По его словам, ключевым стал эпизод в начале встречи, когда Александр Рамалингом выходил в быстрый контратакующий выпад, а игрок "Карабаха" Эммануэль Аддаи остановил его фолом.

"Этот эпизод должен был оцениваться как красная карточка, но арбитр показал лишь желтую", – заявил представитель клуба.

Еще один спорный момент возник во втором тайме, когда защитник "Сумгайыта" Райан Сенхаджи получил вторую желтую карточку за легкое касание соперника и был удален с поля.

"Мы считаем оба решения ошибочными и направим официальную жалобу в АФФА", – добавил Худиев.

По его словам, подобные случаи повторяются не впервые:

"Мы стремимся привлекать болельщиков, создавать атмосферу футбольного праздника. Но ошибки судей влияют на результат и снижают интерес болельщиков, спонсоров и футбольного сообщества. Надеемся, что в следующих турах арбитры будут более внимательными и справедливыми", - добавил он.

Юсиф Садыглы

İdman.Biz

