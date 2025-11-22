"Брайтон" переиграл "Брентфорд"

Завершен матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли "Брайтон энд Хоув Альбион" и "Брентфорд". Победу со счетом 2:1 в этой игре одержали "чайки".

Игор Тьяго на 29-й минуте реализовал пенальти и вывел гостей вперёд. Дэнни Уэлбек на 71-й минуте сравнял счёт. Победный гол на 84-й минуте забил Джек Хиншелвуд.

После этой игры "Брайтон энд Хоув Альбион" с 19 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, "Брентфорд" с 16 очками находится на 12-м месте.

В параллельном матче "Фулхэм" минимально победил "Сандерленд" - 1:0.

İdman.Biz