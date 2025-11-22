Хет-трик Ундава позволил "Штутгарту" избежать поражения от дортмундской "Боруссии" - ВИДЕО

Окончен матч 11-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская "Боруссия" и "Штутгарт". После финального свистка зафиксирован счет 3:3.

Эмре Джан на 34-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперед, Максимилиан Байер на 42-й минуте удвоил преимущество команды. Дениз Ундав отыграл один мяч на 47-й минуте, а на 71-й минуте он оформил дубль. Карим Адейеми забил гол на 89-й минуте, а на 90+1-й минуте Ундав оформил хет-трик.

После этой игры дортмундская "Боруссия" с 22 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, "Штутгарт" с 22 очками находится на пятой позиции.

