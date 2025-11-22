"Ювентус" не смог обыграть "Фиорентину", находящуюся на последнем месте в таблице Серии А - ВИДЕО

Завершился матч 12-го тура Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались "Фиорентина" и "Ювентус". Команды играли на стадионе "Артемио Франки" (Флоренция, Италия). Даниэле Довери выступил в качестве главного арбитра встречи. Матч закончился вничью со счетом 1:1.

На 14-й минуте встречи защитник гостей Пабло Мари открыл счет в матче, но его гол был отменен после вмешательства VAR. В конце первого тайма, на 45+5-й минуте, полузащитник "Ювентуса" Филип Костич забил первый гол в игре. В начале второго тайма, на 48-й минуте, хавбек хозяев поля Роландо Мандрагора сравнял счет.

После этого матча "Фиорентина" имеет в своем активе шесть очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А. "Ювентус" с 20 очками занимает шестую строчку. Лидирует в чемпионате "Интер", набравший 24 очка в 11 встречах.

