Рустам Ахмедзаде: "Итоговый счет не совсем отражал происходящее на поле"

"Да, мы проиграли, но сыграли хорошо. Мне понравилось выступление нашей команды. И нельзя забывать, что мы играли против "Карабаха", - заявил футболист "Сумгайыта" и сборной Рустам Ахмедзаде, комментируя поражение от "Карабаха" со счетом 2:4 в матче XII тура Мисли Премьер-лиги.

По его словам, итоговый счет не совсем отражает содержание игры: "Карабах" вышел против нас практически основным составом, тем, который играет в Лиге чемпионов. Все прекрасно знают, каких результатов эта команда добивается в Европе. Поэтому в целом я доволен нашей игрой. Но, на мой взгляд, итоговый счет не совсем отражал происходящее на поле", - сказал игрок в интервью qol.az.

25-летний футболист отметил, что "Карабах" не хотел второй раз за сезон проигрывать "Сумгайыту": "Поражение в первом круге их сильно мотивировало. Они настроились даже сильнее, чем обычно. Не хотели уступать нам снова. Это усложняло нашу задачу, ведь игроки "Карабаха" очень сильны как индивидуально, так и командно".

Ахмедзаде подчеркнул, что его команда не смогла полноценно подготовиться к матчу: "Некоторые наши футболисты были в расположении сборной. Некоторые вернулись всего за день до игры. Поэтому подготовиться в полном составе мы не успели. В целом я доволен нашим выступлением. Только итоговый результат нас огорчил".

İdman.Biz