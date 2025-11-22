Вадим Абдуллаев: "Я сознательно стремился получить желтую карточку"

Футбольный клуб "Карван-Евлаха" потерпел поражение от "Кяпаза" со счетом 1:2 и опустился на последнее место турнирной таблицы.

После матча один из лидеров команды Вадим Абдуллаев поделился эмоциями и открыто заявил, что его желтая карточка была частью заранее продуманной стратегии.

"Мы очень расстроены. Не ожидали такого результата. Атмосфера на стадионе была превосходной", - сказал Абдуллаев в интервью sport24.az.

Игрок отметил, что матч получился напряженным, а решения арбитра существенно повлияли на итог встречи.

"Болельщики сумели заполнить стадион. Мы допустили слишком много ошибок. Они не заслуживали такого исхода. Пенальти, назначенный арбитром, а затем неназначенный пенальти в ворота соперника стали переломным моментом игры. После появления системы VAR футбол стал очень бессмысленным. Единственный выход из этой ситуации постоянно работать", - заявил футболист.

Полученная желтая карточка автоматически исключает Абдуллаева из следующего тура против "Карабаха", однако сам игрок подчеркнул, что сделал это намеренно.

"Я сознательно стремился получить желтую карточку. Нас ждет важный домашний матч с "Шамахы". В выездной игре с "Карабахом" рисковать получением желтой карточки было бы неправильно. Это было стратегическое решение. Любой игрок, вышедший против агдамского клуба, приложит все усилия. "Карабах" уже много лет является сильнейшей командой Азербайджана".

После поражения от "Кяпаза" "Карван-Евлах" остался на последней строчке таблицы и продолжит борьбу в следующих турах.

