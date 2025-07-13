Определился третий соперник "Зиря" на сборах в Турции

Находящийся на учебно-тренировочном сборе в турецком Болу футбольный клуб "Зиря" определил своего следующего соперника по товарищескому матчу.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанская футбольная команда 15 июля встретится с местной командой "Чорум".

Интересно, что за турецкий клуб выступают игрок сборной Азербайджана Джошгун Диниев и бывший вратарь "Карабаха" Ибрагим Шехич.

Напомним, ранее "Зиря" уже одержал победы в двух контрольных играх — над "Анкара Кечиоренгюджю" (2:1) и иорданским "Аль-Хусейном" (1:0).

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