Гара Гараев: "В игре с "Карабахом" было два спорных эпизода"

«Играть против «Карабаха» всегда сложно».

İdman.biz сообщает, что об этом заявил АЗЕРТАДЖ футболист «Араз-Нахчывана» Гара Гараев, комментируя игру, в которой они проиграли «Карабаху» со счетом 0:3 в ответном матче полуфинала Кубка Азербайджана.

Он сказал, что игроки достойно боролись на поле:

«Мы смогли построить хорошие атаки. У нас были реальные голевые моменты. Если бы мы смогли воспользоваться своими возможностями, возможно, мог бы быть другой сценарий».

Гараев подчеркнул, что два эпизода в матче были спорными:

«Во время игры было два спорных эпизода. Первый, на мой взгляд, это ситуация между Карлосом Жатобой и Бахулом Мустафазаде. Должен был быть назначен пенальти. По мнению судьи, там ничего серьезного не было. Мы тоже не можем сказать ни слова. Второй - действия Яссина Бензии. Судья удовлетворился показом желтой карточки за этот эпизод».

Опытный полузащитник сказал, что «Араз-Нахчыван» заслуживает хороших мест:

«У нас были серьезные проблемы с составом после января. Я тоже не играл месяц. Потребовалось время, чтобы травмированные игроки вернулись и набрали оптимальную форму. Несмотря на это, мы будем бороться до конца. Попадание в еврокубки станет для нас стимулом».

Отметим, что нахчыванская команда проиграла «Карабаху» 1:3 по сумме двух матчей и попрощалась с Кубком.

İdman.biz