Главный тренер "Габалы": "Мы сохраним костяк команды, и обязательно будут новые трансферы" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Report с главным тренером «Габалы» Кахабером Цхададзе.

- Вы обеспечили себе место в Премьер-лиге, обыграв на выезде бакинский «Спортинг» со счетом 5:0 в 20-м туре Первой лиги. Каковы ваши впечатления?

- Мы очень рады, что достигли своей цели. Но сезон еще не закончен и впереди нас ждет еще несколько туров. Это значит, что нам нужно набирать в этих матчах очки, чтобы полностью достичь нашей цели. В этом случае мы можем стать чемпионами Первой лиги. Конечно, мы рады, что обеспечили себе место в Премьер-лиге.

- Когда вы начинали работать главным тренером «Габалы» в Первой лиге, то ожидали, что сезон будет для вас настолько легким?

- Это очень сложный вопрос для меня. Никто не может заранее сказать, что его работа будет легкой. В конце концов, как можно узнать в начале сезона, попадешь ли ты в тройку лучших? Кто сказал, что нынешняя ситуация для нас легкая? В этом деле прилагают усилия все. Мы создали команду, состоящую в основном из новых игроков. Очки, заработанные в каждом матче, даются нелегким трудом. Потому что наши противники играют против нас с особой мотивацией. Соперники стараются отобрать у нас очки в каждом матче.

- Может ли работа такого амбициозного специалиста, как вы, в низшей лиге стать примером для известных азербайджанских тренеров?

- Да, возможно, так оно и есть, как вы сказали. Прежде чем приступить к работе, мы решили отложить в сторону личные амбиции и помочь клубу. Затем мы работали вместе, чтобы сформировать новую команду и добиться успеха. Я рад, что наша деятельность в Первой лиге не оказалась провальной.

- Сможет ли «Габала» конкурировать в Премьер-лиге с нынешним составом?

- У нас в составе хорошие игроки. Но нам придется немного усилить его для Премьер-лиги. Мы сейчас думаем об этом дне. Наша цель - выиграть Первую лигу. После окончания сезона встретимся с руководством и обсудим этот вопрос. Новые трансферы обязательно будут. Но я могу с уверенностью сказать, что мы сохраним костяк команды.

- С сезона 2025/2026 будет отменен лимит на легионеров в Премьер-лиге. Какую пользу это решение может принести азербайджанскому футболу?

- Сейчас сложно сказать, насколько это решение пойдет на пользу азербайджанскому футболу. Есть некоторые проблемы, решение которых покажет только время. Отмена лимита на легионеров - один из таких вопросов.

- Ранее вы работали в клубах «Стандарт» (остановил свою деятельность) и «Интер» (ныне «Шамахы») в Азербайджане. Как специалист, знакомый с Премьер-лигой, что вы можете сказать о текущем чемпионате?

- Могу однозначно сказать, что уровень Премьер-лиги вырос. Чемпионат выделяется в позитивном плане, особенно в этом году. Стоит отметить, что с нового сезона количество команд увеличится до 12. Это значит, что конкуренция несколько возрастет. После отмены лимита на легионеров я верю, что в Азербайджан приедут футболисты высокого уровня. Как только это произойдет, мы увидим, как отмена лимита повлияет на азербайджанский футбол.

- Какой увидят болельщики «Габалу» в новом сезоне?

- Я уже сказал об этом. Костяк ​команды будет сохранен. Но мы хотим быть настолько сильными, насколько это возможно. Какие легионеры будут привлечены в команду? Каков будет уровень новичков? Ответы на эти вопросы будут даны в конце текущего сезона. Наша главная цель - укрепить свои позиции в Премьер-лиге. Вы можете быть в этом уверены. Мы будем выходить на игры, чтобы набрать максимальное количество очков и показать себя с лучшей стороны. Остальные вопросы - бюджет, новые трансферы и т. д. - прояснятся после того, как мы соберемся перед новым сезоном.

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