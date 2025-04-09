Куда попадет сборная Азербайджана: в лигу B или в плей-офф?

Судьба женской сборной Азербайджана по футболу в Лиге наций не в ее руках.
İdman.biz сообщает, что судьба команды Сиясета Аскерова определится в последнем туре.
Наша сборная, выступающая в группе IV лиги С, на данный момент имеет одинаковое количество очков с Черногорией - пять. Обе команды обыграли Литву и сыграли между собой вничью (0:0, 1:1). Хоть лидеры и победили аутсайдеров с одинаковой разницей забитых и пропущенных мячей, балканцы отличились больше. Черногория обыграла Литву дома со счетом 3:1, а наша сборная победила Литву на выезде со счетом 2:0. Именно это преимущество позволило балканской команде занять первое место. Азербайджан - второй.
Лидерам осталось сыграть по одной встрече. Обе встретятся с Литвой. Теоретически представитель Прибалтики даже может занять первое место, одержав две победы. Но если самая слабая команда в группе наберет хотя бы одно очко, то есть всего один раз сыграет вничьюб, это уже будет сенсация.
Победитель группы определится в матчах с Литвой. У нашей команды есть преимущество перед Черногорией. В то время как Азербайджан примет аутсайдера у себя, балканцы отправятся в Литву.
Но преимущество Черногории связано с датами игр. Они сыграют в последнем туре позже. То есть к этому времени будут знать, победила ли наша сборная и сколько голов забила.
Матч Азербайджан - Литва состоится 30 мая. Наша сборная обязательно должна победить и забить как можно больше голов. Если нашей команде это удастся, то она с нетерпением будет следить за матчем, который состоится через четыре дня - третьего июня. В этот день Черногория встретится с Ливтой.
Важность первого места заключается в том, что победитель группы напрямую попадет в Лигу B. Если наша команда займет второе место, она сможет сыграть только в плей-офф. В этой стадии две лучшие команды из числа занявших вторые места Лиги C встретятся со сборными, занявшими третьи места в Лиге B. Матчи плей-офф состоятся в октябре.
Отметим, что в лиге C шесть групп.
|М
|
С
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Р/М
|
1
|
Черногория
|
3
|
1
|
2
|
0
|
4-2
|
5
|
2
|
Азербайджан
|
3
|
1
|
2
|
0
|
3-1
|
5
|
3
|
Литва
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-5
|
0
Вугар Хейруллаев
İdman.biz