Куда попадет сборная Азербайджана: в лигу B или в плей-офф?

Судьба женской сборной Азербайджана по футболу в Лиге наций не в ее руках.

İdman.biz сообщает, что судьба команды Сиясета Аскерова определится в последнем туре.

Наша сборная, выступающая в группе IV лиги С, на данный момент имеет одинаковое количество очков с Черногорией - пять. Обе команды обыграли Литву и сыграли между собой вничью (0:0, 1:1). Хоть лидеры и победили аутсайдеров с одинаковой разницей забитых и пропущенных мячей, балканцы отличились больше. Черногория обыграла Литву дома со счетом 3:1, а наша сборная победила Литву на выезде со счетом 2:0. Именно это преимущество позволило балканской команде занять первое место. Азербайджан - второй.

Лидерам осталось сыграть по одной встрече. Обе встретятся с Литвой. Теоретически представитель Прибалтики даже может занять первое место, одержав две победы. Но если самая слабая команда в группе наберет хотя бы одно очко, то есть всего один раз сыграет вничьюб, это уже будет сенсация.

Победитель группы определится в матчах с Литвой. У нашей команды есть преимущество перед Черногорией. В то время как Азербайджан примет аутсайдера у себя, балканцы отправятся в Литву.

Но преимущество Черногории связано с датами игр. Они сыграют в последнем туре позже. То есть к этому времени будут знать, победила ли наша сборная и сколько голов забила.

Матч Азербайджан - Литва состоится 30 мая. Наша сборная обязательно должна победить и забить как можно больше голов. Если нашей команде это удастся, то она с нетерпением будет следить за матчем, который состоится через четыре дня - третьего июня. В этот день Черногория встретится с Ливтой.

Важность первого места заключается в том, что победитель группы напрямую попадет в Лигу B. Если наша команда займет второе место, она сможет сыграть только в плей-офф. В этой стадии две лучшие команды из числа занявших вторые места Лиги C встретятся со сборными, занявшими третьи места в Лиге B. Матчи плей-офф состоятся в октябре.

Отметим, что в лиге C шесть групп.

М С И В Н П Р/М 1 Черногория 3 1 2 0 4-2 5 2 Азербайджан 3 1 2 0 3-1 5 3 Литва 2 0 0 2 1-5 0

Вугар Хейруллаев

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