Кахабер Цхададзе: "Надеюсь остаться в команде в следующем сезоне"

«Надеюсь остаться в команде в следующем сезоне».

Как сообщает İdman.biz, об этом главный тренер «Габалы» Кахабер Цхададзе заявил в интервью телеканалу CBC Sport.

Грузинский специалист рассказал о возвращении своей команды в Премьер-лигу Азербайджана. Он подчеркнул, что они упорно трудились, чтобы добиться этого результата:

«Когда впервые приехал, я сказал, что Габала - футбольный город. Несмотря на трудные времена, которые пережили в клубе, мы упорно трудились. Мы играли в очень хороший футбол и доказали, что эта команда достойна возвращения в Премьер-лигу. Я поздравляю своих игроков. Они упорно трудились и выложились по максимуму. Там, где есть такая самоотдача, всегда будут результаты. Отныне наша главная цель - быть первыми. Я очень рад, что мы еще не проиграли, и постараемся закончить сезон непобежденными. Результаты, которых мы добились, - это работа всей команды. Мы проделываем большую работу как тактически, так и на поле».

Отметим, что возвращение «Габалы» в Премьер-лигу оформилось в XX туре Первой лиги. Команда Кахабера Цхададзе в матче против «Баку Спортинг» одержала победу со счетом 5:0. «Габала», увеличившая разницу в очках с идущим на четвертом месте бакинским «Баку Спортинг» до 26, за семь туров до окончания чемпионата Первой лиги закрепила за собой место в тройке лидеров, которая в следующем сезоне будет играть в элите.

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