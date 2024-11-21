Главный тренер нашей сборной: "Команда заслуживала победу"

"В последней игре со сборной Молдовы мы хоть и вели со счетом 2:0, но во втором тайме пропустили 2 гола и сыграли вничью. Однако наша команда заслуживала победу в этом матче".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу U-19 Эльхан Абдуллаев.

Опытный специалист поделился с пресс-службой АФФА своими мыслями о последней игре отборочного этапа ЕВРО-2025 против Молдовы:

"Второй пропущенный гол стал для меня совершенно неожиданным. Наш вратарь на последних секундах допустил грубую ошибку, в результате чего мы упустили победу. Конечно, мы были разочарованы. Но мы не должны сдаваться. Нам необходимо думать о движении вперед. Футбол состоит из ошибок, мы должны их исправить и не повторять снова".

Абдуллаев также оценил отборочный этап, в котором наша команда в трех играх набрала одно очко:

"Что касается общего выступления моей команды на турнире, то показанная игра была весьма неплохой. Но результаты были неудовлетворительными. Если мы будем вместе с клубами работать над недостатками наших игроков, то сможем подготовить хорошие кадры для сборных в будущем. Потому что эти игры показали, что у нас есть потенциал. Просто над этим нужно как следует и много работать".

Отметим, что в игре с Молдовой наша сборная сыграла вничью со счетом 2:2.

İdman.biz