Юнис Гусейнов: "Главный тренер и игроки "Нефтчи" должны извиниться перед болельщиками"

«Сумгаит» потерял в матче с «Кяпазом» 2 нужных и важных очка».

Об этом İdman.biz заявил ветеран футбола Юнис Гусейнов.

Он дал оценку XXXIII туру Премьер-лиги Азербайджана. По мнению опытного специалиста, представитель Гянджи провел хорошую игру в матче, завершившемся со счетом 1:1, и мог даже одержать победу:

«Однако в «Сумгаите» чувствовалась усталость. До этого они приложили много усилий, потому что выиграли матч у «Карабаха». Впереди еще 3 тура. Если они хотят выйти в Лигу конференций, им не следует терять очки».

Матч между «Карабахом» и «Нефтчи» (5:0) он наблюдал со стадиона:

«Я, как болельщик «черно-белых», всегда хочу, чтобы они побеждали и завоевали кубок. К сожалению, в этот раз я посмотрел игру до перерыва, разозлился и покинул стадион. По игре «Карабах» превзошел «Нефтчи» по всем параметрам. Представитель Агдама мог победить и с большим счетом. Игроков «Нефтчи» как будто насильно вывели на поле. Они до сих пор не понимают, за какой клуб играют. На мой взгляд, от главного тренера до игроков, необходимо донести до каждого из них, какую форму они носят. «Нефтчи» - флагман азербайджанского футбола. Но они думают, что это обычная команда. Не должно быть так, чтобы кто-то пришел, получил свои деньги и ушел. Руководством для футболистов созданы все условия. Они не играли против «Карабаха». Почти все они гуляли на поле. «Карабах» одержал заслуженную победу. Хорошо, что матч завершился со счетом 5:0. Я видел там фанатов. Они поддерживали «Нефтчи» на протяжении 90 минут. И главный тренер, и игроки должны извиниться перед этими болельщиками».

Он подчеркнул, что матч "Туран Товуз" - "Зира" (1:2) проходил тяжело:

«С точки зрения количества болельщиков хозяева хороши. На данный момент больше всего болельщиков в Товузе, и они дают дополнительную мотивацию команде. Мы знали, что «Зире» придется нелегко. Но все же представитель города выиграл 3 важных очка. Это была равная игра. На мой взгляд, «Зира» победила в результате грубой ошибки вратаря».

По словам футболиста-ветерана, в матче "Араз-Нахчыван" - "Сабах" (0:1) команды не отличались друг от друга:

«После прихода нового главного тренера бакинцы хороши не в плане игры, а в реализации имеющихся возможностей. Аяз Гулиев забил великолепный гол. Ни одна команда не имела преимущества в этом матче. «Араз-Нахчыван» также обеспечил свое пребывание в чемпионате. А вот что нужно было «Сабаху», так это не споткнуться на пути к еврокубкам».

Гусейнов сообщил, что в матче "Сабаил" - "Габала" (2:3) представитель региона хорошо показал себя за счет молодых игроков:

«Не могу сказать, нужны ли им эти очки. Но такая мотивация нужна, чтобы всегда играть в духе победы. Шансов было много с обеих сторон. Но спасибо "Габале" за победу с молодыми игроками».

Банучичак Гусейнли

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