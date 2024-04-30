"Карабах" ищет новых игроков

Футбольная академия "Карабаха" начала поиск футболистов в регионах.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба агдамского клуба.

Чемпион Азербайджана объявил отбор футболистов по этому поводу. В выборах могут участвовать игроки 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годов рождения.

Поиск талантов "Карабах" пройдет в Гусаре и Ширване. Отборы пройдут 2 мая в 11:00 на стадионе села Ширванлы Гусарского района, а на следующий день в 17:00 - в Ширванском городском Олимпийском спортивном комплексе.

İdman.biz