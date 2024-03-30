«Отсутствие в Премьер-лиге команд, похожих на «Карабах», неизбежно заставляет задуматься о выходе из ситуации. Чтобы иметь конкурентоспособный чемпионат в будущем, нужно провести определенную работу».

Об этом İdman.biz заявил вице-президент АФФА Вагиф Садыгов.

Он прокомментировал 11-е чемпионство "Карабаха". По словам Садыгова, стабильные успехи команды Гурбана Гурбанова являются радостью для спортивной общественности:

"Я думаю, что и другие наши клубы должны строить свою систему работы как "Карабах". Им следует брать пример с чемпиона Азербайджана. Я верю, что в будущем количество таких клубов будет увеличиваться и мы станем свидетелями конкурентного чемпионата. Желаю успехов «Карабаху» в его дальнейшей деятельности. Пусть не только в этом году, но и в последующие годы он уверенно играет в Европе наряду с национальным чемпионатом».

Отметим, что «Карабах» досрочно выиграл чемпионат, победив «Кяпаз» (6:1) в XXVIII туре Премьер-лиги Азербайджана.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz