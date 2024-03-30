30 Марта 2024
RU

"Им следует брать пример с чемпиона Азербайджана"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Марта 2024 13:19
"Им следует брать пример с чемпиона Азербайджана"

«Отсутствие в Премьер-лиге команд, похожих на «Карабах», неизбежно заставляет задуматься о выходе из ситуации. Чтобы иметь конкурентоспособный чемпионат в будущем, нужно провести определенную работу».

Об этом İdman.biz заявил вице-президент АФФА Вагиф Садыгов.

Он прокомментировал 11-е чемпионство "Карабаха". По словам Садыгова, стабильные успехи команды Гурбана Гурбанова являются радостью для спортивной общественности:

"Я думаю, что и другие наши клубы должны строить свою систему работы как "Карабах". Им следует брать пример с чемпиона Азербайджана. Я верю, что в будущем количество таких клубов будет увеличиваться и мы станем свидетелями конкурентного чемпионата. Желаю успехов «Карабаху» в его дальнейшей деятельности. Пусть не только в этом году, но и в последующие годы он уверенно играет в Европе наряду с национальным чемпионатом».

Отметим, что «Карабах» досрочно выиграл чемпионат, победив «Кяпаз» (6:1) в XXVIII туре Премьер-лиги Азербайджана.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"У нас есть шанс"
19:44
Азербайджанский футбол

"У нас есть шанс"

"Игроки уверены в себе"
2 гола в матче "Сабаил" - "Туран Товуз", "Сабах" против "Зиры" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
19:23
Азербайджанский футбол

2 гола в матче "Сабаил" - "Туран Товуз", "Сабах" против "Зиры" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня пройдут очередные игры в Премьер-лиге Азербайджана
"Одно очко для нас на вес золота"
19:14
Азербайджанский футбол

"Одно очко для нас на вес золота"

"Ни одна команда не хотела идти на компромисс"
"В дебюте я произвел неплохое впечатление"
16:59
Футбол

"В дебюте я произвел неплохое впечатление"

22-летний игрок команды высоко оценил свой дебют
"Сейчас об этом говорить нецелесообразно"
16:30
Футбол

"Сейчас об этом говорить нецелесообразно"

Он прокомментировал 11-е чемпионство "Карабаха"
"Двойник" Пепе Рейны в Азербайджане
16:01
Футбол

"Двойник" Пепе Рейны в Азербайджане

Aбсолютный рекорд принадлежит Ибрагиму Шехичу

Самое читаемое

Европа ждет "Карабах": корзина определена
29 Марта 16:05
Азербайджанский футбол

Европа ждет "Карабах": корзина определена

Подопечные Гурбана Гурбанова войдут в число сеяных во время жеребьевки первых двух квалификационных этапов
Сколько Лунев тратит в Баку?
28 Марта 23:45
Азербайджанский футбол

Сколько Лунев тратит в Баку?

"На все вместе где-то 4000-5000 евро получается"
Лучшие бомбардиры XXI века: Роналду и Месси на вершине - СПИСОК
28 Марта 09:47
Мировой футбол

Лучшие бомбардиры XXI века: Роналду и Месси на вершине - СПИСОК

IFFHS объявил список футболистов, забивших больше всего голов в XXI веке
"Потренировать на уровне сборной Азербайджана - хороший вариант для Черчесова"
28 Марта 16:59
Азербайджанский футбол

"Потренировать на уровне сборной Азербайджана - хороший вариант для Черчесова"

"Сборная Азербайджана - своя команда"