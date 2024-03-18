"Карабах" установил рекорд века

«Карабах» забил 71 гол в 27 турах Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, это рекорд за последние 25 лет в истории национальных чемпионатов.

В последний раз более высокая результативность наблюдалась в сезоне 1998/99. Тогда «Кяпаз» забил 75 голов в 27 турах. Этот показатель зафиксирован без учета технической победы представителя Гянджи в одном матче.

Абсолютный рекорд в 27 туров национальных чемпионатов был установлен официально в сезоне 1996/97. «Нефтчи» за такое же количество игр 91 раз попадал в ворота соперников.

İdman.biz