"Карабаху" достаточно одного очка для чемпионства - АНАЛИТИКА

Завершился третий круг в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, XXVII тур еще больше приблизил "Карабах" к чемпионству.

Команда Гурбана Гурбанова победила «Туран Товуз» со счетом 3:1. «Сумгаит» и «Сабаил», как и товузцы, тоже живущие мечтой о еврокубках, завершили тур без очков.

Преимущество в 26 очков

Турнирную таблицу возглавляет «Карабах» с 66 очками. «Сабах» и «Нефтчи» отстают от лидера на 26 баллов. За бакинскими клубами с 40 очками вплотную следуют «Зира» и «Сумгаит». У этих двух команд по 39 баллов. У «Сабаила» ​​37 очков, у «Туран Товуза» - 35.

Три команды прощаются с мечтой о чемпионстве

По итогам XXVII тура еще три команды распрощались с математическими шансами на победу в чемпионате. «Туран Товуз», «Сабаил» и «Сумгаит» также лишились даже теоретических шансов завоевать золотую медаль. Даже если эти команды одержат 9 побед, они не смогут догнать "Карабах" и это при том, что агдамцы не должны набирать баллов. Правда, одноимённый представитель Сумгаита выйдет в лидеры по очкам. Но результаты личных игр затмевают чемпионскую мечту команды Самира Абасова.

Осталось всего три конкурента

Только три команды могут помешать "Карабаху" в чемпионате за 1 круг, то есть 9 туров до окончания чемпионата. Это «Сабах», «Нефтчи» и «Зира». Бакинские клубы должны выиграть все последующие матчи. Естественно, при том, что агдамский клуб не должен завоевывать очки. Таким образом, "Зира" выйдет в лидеры, и чтобы получить преимущество в личных встречах, им необходимо еще и победить своего главного соперника с крупным счетом.

«Карабах» завоевал награду: уже в еврокубках

Хотя есть три команды, которые имеют возможность обойти «Карабах», но сделать это сможет только одна из них. Потому что «Сабах», «Нефтчи» и «Зира» тоже проведут игры между собой. Всем трем командам необходимо набрать по 27 очков и дождаться, пока "Карабах" проиграет 9 раз. Но только один из бакинских клубов может набрать 27 очков. Двое других, проигравших ему, не дойдут до конца.

Это означает, что «Карабах» завоевал как минимум серебряную медаль. Агдамский клуб, укрепивший свое место среди призеров, также квалифицировался в еврокубки.

Начало круга

IV круг состоится после перерыва, связанного с матчами национальных сборных. «Карабах» будет считаться номинальным гостем на своем поле. На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова команда Гурбана Гурбанова встретится с стремящимся остаться в Премьер-лиге «Кяпазом». В туре 29-31 марта встретятся два клуба, преследующие "Карабах", - "Сабах" и "Зира". «Нефтчи» будет в гостях в Габале. Остальные два матча в начале круга незначительны с точки зрения чемпионата.

Не проиграй, стань чемпионом!

На первый взгляд, можно подумать, что "Карабах" нуждается в победе, чтобы оформить чемпионство в XXVIII туре. Но на самом деле для чемпионства достаточно одного очка. Если команда Гурбанова не проиграет «Кяпазу», то станет обладателем золотых медалей.

При ничьей количество очков "Карабаха" увеличится до 67. Теоретически «Сабах» и «Нефтчи» могут завершить сезон с одинаковым количеством очков. Но оба представителя столицы проиграли агдамчанам в личных играх. Лидер, набравший одно очко, станет для «Зиры» недосягаемым.

Даже при поражении может быть завоевано чемпионство

«Карабах», который уже много лет не проигрывает «Кяпазу», может оформить чемпионство, даже если проиграет. Для этого ни один из его соперников - «Сабах», «Зира» и «Нефтчи» - не должен победить. «Черно-белые» должны вернуться из Габалы с потерей очков. Столичное дерби между двумя другими командами должно завершиться вничью.

2-я звезда Гурбанову

Вероятность поражения «Карабаха» в XXVIII туре очень мала. Если не будет сенсации, агдамская команда выиграет 11-й чемпионат в своей истории. Команда, добавившая к своему логотипу 2-ю звезду после 10-го чемпионства, начнет движение к третьей пятерке. Это будет третья золотая медаль подряд. 10-я победа, одержанная за последние 11 лет, увеличит количество чемпионских титулов Гурбанова до 10.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz