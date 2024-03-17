17 Марта 2024
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"Всегда было приятно находиться в сборной"

Азербайджанский футбол
Новости
17 Марта 2024 12:24
"Всегда было приятно находиться в сборной"

«Я очень рад, что меня пригласили в сборную».

Об этом İdman.biz заявил Бахтияр Гасанализаде, вызванный в сборную Азербайджана на турнир, который пройдет в рамках "Серии ФИФА".

Защитник, выступающий за турецкий "Тузласпор", отметил, что приложит все усилия, если сыграет в играх против Монголии и Болгарии:

«Всегда было приятно находиться в сборной. Хотя эти игры организованы в виде турнира, я думаю, что они будут полезны. На национальном уровне каждая игра важна. Думаю, мы победим в этих матчах».

Отметим, что в рамках «Серии ФИФА» Азербайджан встретится 22 марта с Монголией, а через 3 дня - с Болгарией.

Эмин Ага

İdman.biz

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