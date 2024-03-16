16 Марта 2024
RU

Самету Айбабе понравилась игра Жуниньо и он попросил "Бешикташ" купить его

Азербайджанский футбол
Новости
16 Марта 2024 10:25
Самету Айбабе понравилась игра Жуниньо и он попросил "Бешикташ" купить его

Спортивному директору "Бешикташа" Самету Айбабе понравилась игра игрока "Карабаха" Олавио Жуниньо.

Как передает İdman.biz, об этом сообщило турецкое издание "Fotomaç".

Сообщается, что эксперту, наблюдавшему за игрой "Байер" - "Карабах" (3:2) в рамках 1/8 финала Лиги Европы, понравилась игра бразильца и он дал о ней положительное мнение. Айбаба даже посоветовал ускорить трансфер Жуниньо, забившего в матче 1 гол.

Сообщается, что в "Бешикташе" состоится встреча и по окончании сезона начнётся работа по трансферу 27-летнего нападающего.

Отметим, что в этом сезоне Жуниньо запомнился 23 голами и 7 результативными передачами в 43 матчах в составе "Карабаха".

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Президент команды Рамиля Шейдаева подал в отставку - ПРИЧИНА
10:16
Азербайджанский футбол

Президент команды Рамиля Шейдаева подал в отставку - ПРИЧИНА

Подал в отставку президент представителя Первой лиги Энгин Коюн
Почему Махир Эмрели не вызван в сборную?
09:35
Азербайджанский футбол

Почему Махир Эмрели не вызван в сборную?

"Одна из наших целей - выиграть обе игры"
"Кяпаз" сыграет с "Зирой", "Габала" будет в гостях у "Араз-Нахчывана"
09:03
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" сыграет с "Зирой", "Габала" будет в гостях у "Араз-Нахчывана"

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоятся 2 игры XXVII тура
Безвыигрышная серия Рамиля составила 6 игр
09:00
Азербайджанский футбол

Безвыигрышная серия Рамиля составила 6 игр

Игрок сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев провел свою очередную игру в Первой лиге Турции
"Мы не смогли это исправить"
15 Марта 22:37
Азербайджанский футбол

"Мы не смогли это исправить"

"Мы не заслужили поражение со счетом 0:3"
"У нас проблемы в обороне"
15 Марта 22:08
Азербайджанский футбол

"У нас проблемы в обороне"

"Теперь я лучше знаю азербайджанский футбол"

Самое читаемое

"Карабах" проиграл "Байеру" в Германии, пропустив на 90+3 и 90+7 - ВИДЕО
15 Марта 01:57
Азербайджанский футбол

"Карабах" проиграл "Байеру" в Германии, пропустив на 90+3 и 90+7 - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана "Карабах" встретился с «Байером» в Германии
"Меня очень удивила игра "Карабаха" - ВИДЕО
13 Марта 18:01
Азербайджанский футбол

"Меня очень удивила игра "Карабаха" - ВИДЕО

"Если они будут сражаться так, как здесь, то смогут победить"
Гурбан Гурбанов: "Я еще раз увидел, что моих сегодняшних замыслов недостаточно"
15 Марта 02:59
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Я еще раз увидел, что моих сегодняшних замыслов недостаточно"

"Хоть мы и проиграли, они боролись до конца в очень сложной игре"
Публикация "Байера": "Давайте не будем повторять это снова"
15 Марта 03:14
Азербайджанский футбол

Публикация "Байера": "Давайте не будем повторять это снова"

"Вы сыграли против нас 4 отличных матча"