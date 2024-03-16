Самету Айбабе понравилась игра Жуниньо и он попросил "Бешикташ" купить его

Спортивному директору "Бешикташа" Самету Айбабе понравилась игра игрока "Карабаха" Олавио Жуниньо.

Как передает İdman.biz, об этом сообщило турецкое издание "Fotomaç".

Сообщается, что эксперту, наблюдавшему за игрой "Байер" - "Карабах" (3:2) в рамках 1/8 финала Лиги Европы, понравилась игра бразильца и он дал о ней положительное мнение. Айбаба даже посоветовал ускорить трансфер Жуниньо, забившего в матче 1 гол.

Сообщается, что в "Бешикташе" состоится встреча и по окончании сезона начнётся работа по трансферу 27-летнего нападающего.

Отметим, что в этом сезоне Жуниньо запомнился 23 голами и 7 результативными передачами в 43 матчах в составе "Карабаха".

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