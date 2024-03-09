«Это была очень интересная и напряженная игра».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист "Карабах"а Рауф Алиев.

Он оценил игру "Карабаха" против "Байера" в Баку в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. По словам футболиста-ветерана, болельщики были разочарованы тем, что матч завершился со счетом 2:2 после того, как мы вели в счете 2:0:

«Однако следует учитывать, что соперником был «Байер». Во втором тайме они доказали, какая они сильная команда. «Карабах» был очень близок к победе. Возможно, если бы не неверный пас Зубира, все могло бы сложиться совсем иначе. Футбол - игра, построенная на ошибках. На мой взгляд, «Карабах» был близок к победе. Просто упустил ее. Нам бы хотелось увидеть такую ​​игру на выезде. Это будет очень сложно. «Байер» дома сыграет еще лучше. Но всякое может случиться».

Отметим, что игра "Байер" - "Карабах" состоится 14 марта на "Бэй Арене".

Банучичак Гусейнли

İdman.biz